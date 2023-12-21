В Краснодарском крае увеличился риск подъема уровня воды в водоемах

Вода в кубанских водоемах в ближайшие дни может превысить допустимые значения. Такая угроза существует на побережье Черного моря, в Горячем Ключе и еще нескольких районах.

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом информирует МЧС региона.

В ведомстве отметили, что во вторник и среду в крае из-за осадков и активного таяния снега уровень воды в водоемах может достигнуть опасных значений.

"В течение суток 16 и 17 января в связи с активным таянием снега и осадками на территории Краснодарского края ожидаются подъемы уровней воды в реках с превышением неблагоприятных отметок"

– МЧС региона

Там отметили, что такая опасность существует на побережье Черного моря, в Горячем Ключе, а также в трех районах - Абинском, Крымском и Северском районах.