Краснодар парализовали одинадцатибалльные пробки

Движение на улицах Краснодара парализовано из-за морозов и снега.

Краснодарские автомобилисты сегодня застряли в многокилометровых пробках из-за сильных осадков и резкого похолодания.

Навигационная система показала, что к 19 часам 12 января в кубанской столице дорожные заторы достигли 11 баллов.

Жители города отмечают, что подобного ранее не наблюдалось. Больше всего заторы наблюдаются в центре города и на выезде из него.

Сегодня в кубанской столице начался сильный снегопад и столбики термометров упали до -5.

Синоптики предупреждают, что дальше морозы только усилятся. На Краснодарский край надвигается сильное похолодание до -25 градусов.

Городские власти привели в готовность все службы. На борьбу со снегом на улицы Краснодара вышли более 600 работников.

Ранее на Кубани метеорологи объявили штормовое предупреждение.