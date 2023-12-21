Вестник Кавказа

Краснодар парализовали одинадцатибалльные пробки

Краснодар парализовали одинадцатибалльные пробки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Движение на улицах Краснодара парализовано из-за морозов и снега.

Краснодарские автомобилисты сегодня застряли в многокилометровых пробках из-за сильных осадков и резкого похолодания. 

Навигационная система показала, что к 19 часам 12 января в кубанской столице дорожные заторы достигли 11 баллов. 

Жители города отмечают, что подобного ранее не наблюдалось. Больше всего заторы наблюдаются в центре города и на выезде из него. 

Сегодня в кубанской столице начался сильный снегопад и столбики термометров упали до -5. 

Синоптики предупреждают, что дальше морозы только усилятся. На Краснодарский край надвигается сильное похолодание до -25 градусов. 

Городские власти привели в готовность все службы. На борьбу со снегом на улицы Краснодара вышли более 600 работников. 

Ранее на Кубани метеорологи объявили штормовое предупреждение.

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