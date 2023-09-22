В Краснодаре угодил в ДТП автобус с юными футболистами

В Краснодаре сегодня утром произошла авария с участием автобуса, в салоне которого находились юные футболисты. ДТП унесло жизнь одного человека.
Утром 22 сентября в Краснодаре столкнулись автобус, перевозивший детскую футбольную команду, и два легковых автомобиля. Об этом информирует Главное управление МВД РФ по Краснодарскому краю.
"Около 8:00 мск водитель Lada Priora выезжал со второстепенной дороги и не уступил (дорогу) автобусу с пассажирами. После удара Lada столкнулась с автомобилем Renault"
– пресс-служба
Отмечается, что в автобусе находились 22 человека.
В результате аварии погиб водитель Lada.