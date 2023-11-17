В Краснодаре гремела "стреляющая" свадьба

Столица Кубани попала в полицейские сводки, отметившись стрельбой на свадьбе: полицейские задержали на торжестве стрелявшего 22-летнего мужчину, помимо этого, свадебный кортеж создавал помехи для городского транспорта.

В Краснодаре накануне стреляли, но к счастью – от радости: стрельбу на свадьбе под окнами многоэтажного дома, где проживает невеста, устроил один из гостей торжества.

"Установлен и опрошен молодой человек, который произвел выстрелы в воздух. Им оказался 22-летний местный житель. Предмет, из которого мужчина осуществлял выстрел, не представлял угрозы для окружающих и не является боевым оружием"

- УМВД Краснодара

Из чего палил в воздух гость молодоженов, в сообщении не указывается, но сам факт стрельбы вызвал обеспокоенность правоохранителей, да наверняка и сам стрелявший прекрасно осознавал безрассудность и противоправность своих действий, но им, скорее всего, руководили эмоции, передает РИА Новости.

А вот чем руководствовались участники свадебного кортежа, вообще непонятно: его водителей тоже привлекли к административной ответственности, потому что, помимо ПДД, они создавали помехи для остального движения – в частности, машины гостей перекрывали несколько полос и въезд в жилой комплекс, уточнили в пресс-службе краевого главка.