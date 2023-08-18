В Казахстане ждут Путина осенью

Опубликовано: 17:46, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане ожидают, что российский лидер Владимир Путин приедет в республику для участия в форуме межрегионального сотрудничества. Поездка должна состояться этой осенью.

В Казахстане ожидают этой осенью визита президента России Владимира Путина. Об этом говорится на сайте посольства республики в РФ.

"Важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ"

– говорится в тексте

Встреча главы МИД РФ и посла Казахстана

В пятницу в Москва прошла встреча главы МИД России и посла республики в Москве. В ходе беседы Сергей Лавров и Даурен Абаев поговорили о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран, а также о ряде вопросов региональной и международной проблематики.

Заявление Токаева

В конце июне президент Казахстана провел телефонный разговор со своим российским коллегой. По его итогам Касым-Жомарт Токаев рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным ряд вопросов, включая запланированный на осень визит.