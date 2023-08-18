В Казахстане ждут Путина осенью

В Казахстане ожидают этой осенью визита президента России Владимира Путина. Об этом говорится на сайте посольства республики в РФ.
"Важное значение придается запланированному на осень официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ"
– говорится в тексте
Встреча главы МИД РФ и посла Казахстана
В пятницу в Москва прошла встреча главы МИД России и посла республики в Москве. В ходе беседы Сергей Лавров и Даурен Абаев поговорили о текущем состоянии и перспективах сотрудничества двух стран, а также о ряде вопросов региональной и международной проблематики.
Заявление Токаева
В конце июне президент Казахстана провел телефонный разговор со своим российским коллегой. По его итогам Касым-Жомарт Токаев рассказал, что обсудил с Владимиром Путиным ряд вопросов, включая запланированный на осень визит.