Вопрос, где и когда встретятся Путин и Эрдоган, остается открытым

Несмотря на то, что встреча президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана планируется в ближайшее время, конкретных сведений о ее месте и времени пока нет, сообщил источник в президентской администрации Эрдогана.
"Нет, пока никакой конкретики"
- источник
Ранее в Telegram-канале SHOT появилось сообщение о том, что встреча лидеров Турции и России может состояться 31 августа, передает РИА Новости.
О том, что лидеры Турции и РФ могут провести личные переговоры "в ближайшие дни", сообщала турецкая газета Milliyet, она не приводила никаких конкретных дат и не называла мест возможной встречи.
Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, ранее сообщал источник в администрации турецкого лидера.
Известно лишь, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи, в ходе которой лидеры обсудят двусторонние отношения, Украину и вопрос зерновой сделки, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.