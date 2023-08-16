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Вопрос, где и когда встретятся Путин и Эрдоган, остается открытым

Вопрос, где и когда встретятся Путин и Эрдоган, остается открытым
© Фото: сайт Кремля
Конкретной информации по дате и месту встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина пока нет, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

Несмотря на то, что встреча президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана планируется в ближайшее время, конкретных сведений о ее месте и времени пока нет, сообщил источник в президентской администрации Эрдогана.

"Нет, пока никакой конкретики"

- источник

Ранее в Telegram-канале SHOT появилось сообщение о том, что встреча лидеров Турции и России может состояться 31 августа, передает РИА Новости.

О том, что лидеры Турции и РФ могут провести личные переговоры "в ближайшие дни", сообщала турецкая газета Milliyet, она не приводила никаких конкретных дат и не называла мест возможной встречи.

Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, ранее сообщал источник в администрации турецкого лидера.

Известно лишь, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи, в ходе которой лидеры обсудят двусторонние отношения, Украину и вопрос зерновой сделки, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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