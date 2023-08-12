Путин и Эрдоган готовятся встретиться в начале осени

Опубликовано: 14:57, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Встреча президентов России и Турции должна состояться в течение месяца, сообщают турецкие СМИ. По их данным, она пройдет в конца августа или начале сентября.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в конце этого или начале следующего месяца. Об этом пишут турецкие СМИ.

По их данным, глава турецкого государства ожидает, что его российский коллега приедет в Турцию. Тем не менее, существует и вариант, при котором в поездку отправится сам президент Турции. Это произойдет, если Владимир Путин не прилетит в республику.

Точной даты переговоров на данный момент нет, однако ожидается, что она пройдет либо в конце августа, либо в начале сентября.

Основной темой предстоящей встречи станет зерновая сделка, которая была прервана в середине июле.

В начале августа лидеры двух стран провели телефонный разговор, во время которого достигли договоренности о подготовке возможной очной встречи. Спустя несколько дней Реджеп Тайэп Эрдоган рассказал, что президент России может совершить визит в Турцию.