Вестник Кавказа

В Казахстане вырастут в цене железнодорожные грузовые перевозки

В Казахстане вырастут в цене железнодорожные грузовые перевозки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В канун Международного Женского праздника 8 Марта казахстанские железнодорожники повысят стоимость услуг своей магистральной железнодорожной сети на грузовые перевозки, сообщили в "Қазақстан темир жолы".

Компания "Қазақстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги, КТЖ) с первых дней весны вводит повышающие индексы к тарифам на регулируемые услуги своей магистральной железнодорожной сети, сообщили в пресс-службе национальной компании.

"Применение повышающих индексов распространяется на перевозки грузов… в транзитном сообщении по территории Казахстана в границах ЕАЭС и их порожнем возврате, в том числе на перевозки с участием станций казахстанских железных дорог, расположенных на территории государств-членов ЕАЭС"

- КТЖ

В целом в три раза вырастут индексы на перевозку каменного угля, железной руды, зерновых, лома цветного и черного металла, химикатов, удобрений, руды цветных металлов и их проката, хлопка и алкогольных напитков, передает Sputnik Казахстан.

Чуть меньше, на 1,44 – 2,38, вырастут индексы на перевозку газа и нефтепродуктов, стройматериалов, глинозема, табака и леса.

Вырученные средства будут направлены на реализацию масштабных инфраструктурных проектов по ремонту и строительству объектов железнодорожной сети и расширения ее пропускной способности.

Новые индексы будут введены 7 марта 2025 года и будут действовать до 31 декабря 2025 года, говорится в сообщении перевозчика.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
745 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстанские спасатели выручали из сломавшегося автобуса граждан Таджикистана

Казахстанские спасатели выручали из сломавшегося автобуса граждан Таджикистана

В Казахстане ограничили движение на ряде дорог из-за непогоды

В Казахстане ограничили движение на ряде дорог из-за непогоды

К 2030 году Казахстан станет крупным транзитным хабом

К 2030 году Казахстан станет крупным транзитным хабом

Четыре лоукостера придут в Казахстан в 2025 году

Четыре лоукостера придут в Казахстан в 2025 году

Автобус свяжет Турцию и Юг России с марта

Автобус свяжет Турцию и Юг России с марта

Изыскания на будущей железной дороге Решт-Астара анонсировала Москва

Изыскания на будущей железной дороге Решт-Астара анонсировала Москва

Ташкент наращивает частоту полетов в Баку

Ташкент наращивает частоту полетов в Баку

На маршруты Ташкента выйдут 200 китайских электробусов

На маршруты Ташкента выйдут 200 китайских электробусов

Казахстан почти на 70% нарастил автотранзит из Китая

Казахстан почти на 70% нарастил автотранзит из Китая

ДТП в Турции с автобусом: жертвами стали 4 пассажира

ДТП в Турции с автобусом: жертвами стали 4 пассажира

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы