В Казахстане вырастут в цене железнодорожные грузовые перевозки

В канун Международного Женского праздника 8 Марта казахстанские железнодорожники повысят стоимость услуг своей магистральной железнодорожной сети на грузовые перевозки, сообщили в "Қазақстан темир жолы".

Компания "Қазақстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги, КТЖ) с первых дней весны вводит повышающие индексы к тарифам на регулируемые услуги своей магистральной железнодорожной сети, сообщили в пресс-службе национальной компании.

"Применение повышающих индексов распространяется на перевозки грузов… в транзитном сообщении по территории Казахстана в границах ЕАЭС и их порожнем возврате, в том числе на перевозки с участием станций казахстанских железных дорог, расположенных на территории государств-членов ЕАЭС"

- КТЖ

В целом в три раза вырастут индексы на перевозку каменного угля, железной руды, зерновых, лома цветного и черного металла, химикатов, удобрений, руды цветных металлов и их проката, хлопка и алкогольных напитков, передает Sputnik Казахстан.

Чуть меньше, на 1,44 – 2,38, вырастут индексы на перевозку газа и нефтепродуктов, стройматериалов, глинозема, табака и леса.

Вырученные средства будут направлены на реализацию масштабных инфраструктурных проектов по ремонту и строительству объектов железнодорожной сети и расширения ее пропускной способности.

Новые индексы будут введены 7 марта 2025 года и будут действовать до 31 декабря 2025 года, говорится в сообщении перевозчика.