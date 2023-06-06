В Казахстане рассказали, будут ли закрываться русскоязычные детские сады

Государственные детские сады в Казахстане перейдут на казахский язык, но русскоязычные сады при этом не исчезнут.
"На сегодня есть более 11 тысяч детских садов. Половина - государственные. Мы видим потребность и спрос в детских садах на казахском языке. Департамент дошкольного образования рассматривает возможность обучения во всех государственных садах на казахском языке"
– глава Минпросвещения Гани Бейсембаев
По мнению министра, все детсады в республике должны быть чисто казахскоязычными. При этом он добавил, что закрывать детские сады, использующие русский язык не планируется.
"Вопрос закрытия никогда не будет, мы усиливаем преподавание на государственном языке"
– Гани Бейсембаев
В настоящее время ведомство анализирует, сколько и каких детских садов требуется Казахстану.