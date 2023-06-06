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В Казахстане рассказали, будут ли закрываться русскоязычные детские сады

В Казахстане рассказали, будут ли закрываться русскоязычные детские сады
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Казахстан планирует нарастить число детских садов, где обучение проходит на казахском языке. В Минпросвещения республики заверяют, что это не станет причиной сокращения числа русскоязычных дошкольных учреждений.

Государственные детские сады в Казахстане перейдут на казахский язык, но русскоязычные сады при этом не исчезнут.

"На сегодня есть более 11 тысяч детских садов. Половина - государственные. Мы видим потребность и спрос в детских садах на казахском языке. Департамент дошкольного образования рассматривает возможность обучения во всех государственных садах на казахском языке"

– глава Минпросвещения Гани Бейсембаев

По мнению министра, все детсады в республике должны быть чисто казахскоязычными. При этом он добавил, что закрывать детские сады, использующие русский язык не планируется.

"Вопрос закрытия никогда не будет, мы усиливаем преподавание на государственном языке"

– Гани Бейсембаев

В настоящее время ведомство анализирует, сколько и каких детских садов требуется Казахстану.

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