В Казахстане школьница разработала новую математическую таблицу

Опубликовано: 13:51, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Школьница из Казахстана совершила математическое открытие. Девочка создала новую таблицу для решения задач. Ученые признали ее разработку.

Ученица одно из школ Кызылорды придумала особую таблицу, с помощью которой задачи по математике можно решать проще.

Роза Садык - ученица школы-лицея №5 имени И.В.Панфилова. Разработка девочки названа в ее честь: "Роза – таблица единиц измерения".

Таблица была удостоена главного приза на конкурсе научно-исследовательских проектов. Всего на конкурс было представлено несколько сотен различных трудов.

Для защиты интеллектуальной собственности Розы было оформлено цифровое свидетельство об исследовании.

"Главным нововведением является применение методической таблицы работы с математическими единицами измерения при решении задач. Эта новая таблица, которая совершенствует методику преподавания математики, сегодня используется в учебном процессе в организациях образования"

– руководитель школьницы Габиден Тулебайулы

Ученые высоко оценили исследование Розы и включили ее таблицу в учение о математике как новую формулу.