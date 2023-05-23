В Казахстане школьница разработала новую математическую таблицу

Ученица одно из школ Кызылорды придумала особую таблицу, с помощью которой задачи по математике можно решать проще.
Роза Садык - ученица школы-лицея №5 имени И.В.Панфилова. Разработка девочки названа в ее честь: "Роза – таблица единиц измерения".
Таблица была удостоена главного приза на конкурсе научно-исследовательских проектов. Всего на конкурс было представлено несколько сотен различных трудов.
Для защиты интеллектуальной собственности Розы было оформлено цифровое свидетельство об исследовании.
"Главным нововведением является применение методической таблицы работы с математическими единицами измерения при решении задач. Эта новая таблица, которая совершенствует методику преподавания математики, сегодня используется в учебном процессе в организациях образования"
– руководитель школьницы Габиден Тулебайулы
Ученые высоко оценили исследование Розы и включили ее таблицу в учение о математике как новую формулу.