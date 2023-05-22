В Узбекистане старшеклассников освободят от шести обязательных предметов

С нового учебного года в Узбекистане обязательных предметов в старших классов станет почти двое меньше. Школьникам обязательно будет изучать 8, а не 14 предметов.
В рамках Стратегии развития Нового Узбекистана в республике реформируется школьное образование. Перемены ждут старшеклассников уже в новом учебном году.
Ученики 10-11 классов узбекистанских школ со следующего года будут обязательно изучать всего восемь предметов. В настоящее время в обязательную программу входит 14 предметов.
Помимо восьми обязательных учащиеся должны будут выбрать два парных факультатива. На выбор предлагается изучать следующие предметы:
- математика и физика,
- история и право/родной язык,
- литература и иностранный язык,
- химия и биология.
Новый подход к обучению будет в большей степени соответствовать наклонностям и интересам старшеклассников.