В Узбекистане старшеклассников освободят от шести обязательных предметов

Опубликовано: 16:58, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С нового учебного года в Узбекистане обязательных предметов в старших классов станет почти двое меньше. Школьникам обязательно будет изучать 8, а не 14 предметов.

В рамках Стратегии развития Нового Узбекистана в республике реформируется школьное образование. Перемены ждут старшеклассников уже в новом учебном году.

Ученики 10-11 классов узбекистанских школ со следующего года будут обязательно изучать всего восемь предметов. В настоящее время в обязательную программу входит 14 предметов.

Помимо восьми обязательных учащиеся должны будут выбрать два парных факультатива. На выбор предлагается изучать следующие предметы:

математика и физика,

история и право/родной язык,

литература и иностранный язык,

химия и биология.

Новый подход к обучению будет в большей степени соответствовать наклонностям и интересам старшеклассников.