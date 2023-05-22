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В Узбекистане старшеклассников освободят от шести обязательных предметов

В Узбекистане старшеклассников освободят от шести обязательных предметов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
С нового учебного года в Узбекистане обязательных предметов в старших классов станет почти двое меньше. Школьникам обязательно будет изучать 8, а не 14 предметов.

В рамках Стратегии развития Нового Узбекистана в республике реформируется школьное образование. Перемены ждут старшеклассников уже в новом учебном году.

Ученики 10-11 классов узбекистанских школ со следующего года будут обязательно изучать всего восемь предметов. В настоящее время в обязательную программу входит 14 предметов.

Помимо восьми обязательных учащиеся должны будут выбрать два парных факультатива. На выбор предлагается изучать следующие предметы:

  • математика и физика,
  • история и право/родной язык,
  • литература и иностранный язык,
  • химия и биология.

Новый подход к обучению будет в большей степени соответствовать наклонностям и интересам старшеклассников.

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