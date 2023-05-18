Сбор денег в детском саду запретили в Узбекистане

Опубликовано: 9:59, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Узбекистана намерены не допускать случаев сбора денег с родителей воспитанников детских садов. В профильном ведомстве подчеркнули, что это противоречит закону.

Родителей дошкольников в Узбекистане ждут серьезные изменения, о нововведении сообщает Агентство дошкольного образования республики.

В ведомстве обращают внимание на недопустимость сбора денег с родителей на различные нужды. Это:

ремонт,

мероприятия и праздники.

Подчеркивается, что такая практика незаконна и находится под запретом.

"Если вам известны случаи, связанные со сбором средств в дошкольных образовательных организациях, позвоните на горячую линию (71)-207-04-07"

— Агентство

Реформа детских садов в Узбекистане

Отметим, что президент Узбекистана ранее поручил создать пятилетнюю программу образования для дошкольников. Власти намерены:

улучшить качество воспитания,

нарастить вместимость детских учреждений,

использовать современный опыт других стран.