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Сбор денег в детском саду запретили в Узбекистане

Сбор денег в детском саду запретили в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Узбекистана намерены не допускать случаев сбора денег с родителей воспитанников детских садов. В профильном ведомстве подчеркнули, что это противоречит закону.

Родителей дошкольников в Узбекистане ждут серьезные изменения, о нововведении сообщает Агентство дошкольного образования республики.

В ведомстве обращают внимание на недопустимость сбора денег с родителей на различные нужды. Это:

  • ремонт,
  • мероприятия и праздники.

Подчеркивается, что такая практика незаконна и находится под запретом.

"Если вам известны случаи, связанные со сбором средств в дошкольных образовательных организациях, позвоните на горячую линию (71)-207-04-07"

— Агентство

Реформа детских садов в Узбекистане

Отметим, что президент Узбекистана ранее поручил создать пятилетнюю программу образования для дошкольников. Власти намерены:

  • улучшить качество воспитания,
  • нарастить вместимость детских учреждений,
  • использовать современный опыт других стран.
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