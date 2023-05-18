Сбор денег в детском саду запретили в Узбекистане

Власти Узбекистана намерены не допускать случаев сбора денег с родителей воспитанников детских садов. В профильном ведомстве подчеркнули, что это противоречит закону.
Родителей дошкольников в Узбекистане ждут серьезные изменения, о нововведении сообщает Агентство дошкольного образования республики.
В ведомстве обращают внимание на недопустимость сбора денег с родителей на различные нужды. Это:
- ремонт,
- мероприятия и праздники.
Подчеркивается, что такая практика незаконна и находится под запретом.
"Если вам известны случаи, связанные со сбором средств в дошкольных образовательных организациях, позвоните на горячую линию (71)-207-04-07"
— Агентство
Реформа детских садов в Узбекистане
Отметим, что президент Узбекистана ранее поручил создать пятилетнюю программу образования для дошкольников. Власти намерены:
- улучшить качество воспитания,
- нарастить вместимость детских учреждений,
- использовать современный опыт других стран.