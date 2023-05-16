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Девочка устроила побег из детсада в Павлодаре

Девочка устроила побег из детсада в Павлодаре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чрезвычайное происшествие случилось в казахстанском Павлодаре. По данным СМИ, воспитанница детского сада сумела самостоятельно покинуть его. Пропажи ребенка сотрудники не заметили.

ЧП произошло в детском саду в Павлодаре, о нем сообщают СМИ со ссылкой на соцсети.

Воспитанница учреждения бежала в одиночку по дороге. Девочка была испачкана в песке. Прохожие остановили ребенка и вернули в детсад, передает Sputnik Казахстан.

Оказалось, воспитатели даже не заметили, что пропал ребенок.

Напомним, чуть более года назад аналогичный случай произошел в том же Павлодаре. Тогда девочка самостоятельно пошла домой, а по дороге завернула в магазин, где ее и остановили.

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