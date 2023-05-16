Девочка устроила побег из детсада в Павлодаре

Опубликовано: 14:48, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чрезвычайное происшествие случилось в казахстанском Павлодаре. По данным СМИ, воспитанница детского сада сумела самостоятельно покинуть его. Пропажи ребенка сотрудники не заметили.

ЧП произошло в детском саду в Павлодаре, о нем сообщают СМИ со ссылкой на соцсети.

Воспитанница учреждения бежала в одиночку по дороге. Девочка была испачкана в песке. Прохожие остановили ребенка и вернули в детсад, передает Sputnik Казахстан.

Оказалось, воспитатели даже не заметили, что пропал ребенок.

Напомним, чуть более года назад аналогичный случай произошел в том же Павлодаре. Тогда девочка самостоятельно пошла домой, а по дороге завернула в магазин, где ее и остановили.