Карачаево-Черкесию предупредили о продолжительном урагане

Непогода в ближайшее время обрушится на КЧР. Прогнозируются ливни с грозами, град и сильный ветер до 25 м/с. Разгул стихии продлится в республике до конца недели.

Согласно прогнозу погоды в Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди с градом и ветром до 9 июня.

«По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 14:00 и до конца суток 6 июня, далее с 7 по 9 июня местами по КЧР ожидаются сильный дождь, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с»

– гидрометцентр по региону

Сильные дожди и град могут привести к наводнениям, затоплениям дорог и населенных пунктов, а также повреждению посевов и инфраструктуры. Ветер также может вызвать повал деревьев и проблемы с электроснабжением.

Спасатели рекомендуют для подготовки к непогоде, укрепить кровлю зданий, очистить водосточные системы, подготовить необходимые запасы питьевой воды и продуктов питания, а также зарядить мобильные устройства.

Помимо личной безопасности, важно также помнить об окружающей среде. После прохождения атмосферных явлений следует убирать мусор и обеспечивать правильную утилизацию отходов.