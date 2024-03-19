Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии откроется центр нейрохирургии для детей

В Кабардино-Балкарии откроется центр нейрохирургии для детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нейрохирургический центр для детей будет работать в КБР. Он будет работать на базе Республиканского детского клинического многопрофильного центра.

В Кабардино-Балкарии в скором времени будет открыт нейрохирургический центр для детей. Центр будет функционировать на базе Республиканского детского клинического многопрофильного центра, что позволит обеспечить высокий уровень специализированной помощи детям с нейрохирургическими заболеваниями.

«В регионе ранее не было нейрохирургической службы, и сегодня в рамках преобразований детского многопрофильного центра, его модернизации и оснащении новым оборудованием, и имея хороший кадровый потенциал, появилась возможность открыть нейрохирургический центр»

– Минздрав КБР

Отметим, что открытие специализированного центра в Кабардино-Балкарии позволит родителям обращаться за помощью без необходимости отправлять детей на лечение в другие регионы. Это сэкономит время и силы.

Работа нейрохирургического центра на базе Республиканского детского клинического многопрофильного центра обеспечит пациентам доступ к современному оборудованию, опытным специалистам и комфортным условиям для лечения.

Открытие нейрохирургического центра в Кабардино-Балкарии является частью общей тенденции создания специализированных медицинских учреждений для детей, также отметили в региональном ведомстве.

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