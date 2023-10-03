Завод в КБР нарастит объемы производства медицинского стекла

Еще больше медицинского стекла будет производить стекольный завод в Чегеме. Так, уже осенью этого года планируется пуск второй линии производства.

Чегемский стекольный завод в Кабардино-Балкарии готовится к значительному расширению производства. Осенью текущего года планируется запуск второй линии по производству медицинского стекла, что позволит удвоить объем выпускаемой продукции. Это важное событие открывает новые перспективы для предприятия и региона в целом.

«В настоящее время Чегемский стекольный завод реализует инвестпроект по производству стекла медицинского назначения. Объем выпуска продукции по нему составит 300 миллионов рублей, объем инвестиций в основной капитал составит 280 миллионов рублей. Предприятие заключило контракт с производителем из КНР на поставку оборудования, запуск второй линии запланирован на сентябрь 2024 года. Таким образом, объем выпускаемой продукции на заводе удвоится»

– министр промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков.

Отметим, что Чегемский стекольный завод является одним из ведущих предприятий стекольной отрасли в регионе. Он специализируется на производстве высококачественного стекла различных видов, включая бытовое, строительное, и теперь медицинское стекло. Завод славится своими инновационными технологиями и высоким уровнем профессионализма сотрудников.

Запуск второй линии по производству медицинского стекла

По словам главы ведомства, запуск второй линии по производству медицинского стекла - это ответ на растущий спрос на этот вид продукции как на внутреннем, так и на мировом рынке. Медицинское стекло требует особого качества и чистоты, поэтому Чегемский стекольный завод внедряет новейшие технологии и контроль качества для производства этого продукта.

Ахубеков далее отметил, что предприятие в будущем не только удвоит объем производства, но и укрепит свои позиции на рынке медицинского стекла. Это также способствует развитию экономики региона и созданию новых рабочих мест.