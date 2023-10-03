На Кубани наладят производство медицинских изделий

Опубликовано: 13:15, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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В скором времени в Краснодарском крае появится новое производство, которое будет выпускать специальные медицинские изделия, в том числе отечественные катетеры, так необходимые российским медикам.

Нехватку ряда медицинских изделий, которая особенно остро ощущается в больницах и пунктах переливания крови, в скором времени по программе импортозамещения восполнит новый завод, который построят на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Финансирование этого проекта, подразумевающего создание производства медицинских изделий, одобрил экспертный совет регионального Фонда развития промышленности, передает "АиФ-Юг".

Новое предприятие откроется в Северском районе края – оно будет выпускать специальные медицинские изделия, в том числе так необходимые медикам одноразовые катетеры, около половины из которых сейчас поставляется в страну из-за рубежа. В создание нового производства будет вложено более 184 млн рублей, - говорится в сообщении.