В Иране в результате песчаных бурь пострадала тысяча человек

Опубликовано: 14:58, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

В Иране со 2 июля доставили в больницу более 160 человек, пострадавших от песчаных бурь. Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в юго-восточной части Исламской Республики.

За последнюю неделю в юго-восточной части Ирана во время песчаных бурь пострадало более тысячи местных жителей. Об этом рассказал гендиректор кризисного управления провинции Систан и Белуджистан.

По словам Маджида Мохеби, с прошлого воскресенья за помощью к медикам в общей сложности обратились 1010 человек.

Он также сообщил, что в больницы доставили 162 местных жителя, остальным было назначено амбулаторное лечение.

В подавляющем большинстве случаев люди испытывали проблемы с дыханием и зрением, а также с сердцем.