Песчаная буря в Иране: пострадали сотни человек

Опубликовано: 19:10, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Мощная песчаная буря разразилась в юго-восточной части Ирана, детали ЧП сообщают спасатели. Стихия бушует в провинции Систан и Белуджистан. Число пострадавших превышает 700.

В Иране наблюдается сильная песчаная буря, о природном катаклизме сообщают местные СМИ.

Стихия разгулялась в северной части провинции Систан и Белуджистан. Буря не прекращается на протяжении почти недели.

По данным ISNA, за пять дней пострадали минимум 764 человека - по крайней мере, именно столько обратились к медикам за помощью.

На сегодня в больницах остаются 115 человек.

Видимость на территории провинции, в том числе в ее столице Захедане, не превышает 3 км.

Хотя буря идет на спад, но оранжевый уровень опасности остается в силе. Местным жителям рекомендуют оставаться дома. Выходить на улицу нельзя:

страдающим респираторными заболеваниями,

детям,

возрастным людям.