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Песчаная буря в Иране: пострадали сотни человек

Песчаная буря в Иране: пострадали сотни человек
Мощная песчаная буря разразилась в юго-восточной части Ирана, детали ЧП сообщают спасатели. Стихия бушует в провинции Систан и Белуджистан. Число пострадавших превышает 700.

В Иране наблюдается сильная песчаная буря, о природном катаклизме сообщают местные СМИ.

Стихия разгулялась в северной части провинции Систан и Белуджистан. Буря не прекращается на протяжении почти недели.

По данным ISNA, за пять дней пострадали минимум 764 человека - по крайней мере, именно столько обратились к медикам за помощью.

На сегодня в больницах остаются 115 человек.

Видимость на территории провинции, в том числе в ее столице Захедане, не превышает 3 км.

Хотя буря идет на спад, но оранжевый уровень опасности остается в силе. Местным жителям рекомендуют оставаться дома. Выходить на улицу нельзя:

  • страдающим респираторными заболеваниями,
  • детям,
  • возрастным людям.
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