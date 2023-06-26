Песчаная буря в Иране: пострадали сотни человек

Мощная песчаная буря разразилась в юго-восточной части Ирана, детали ЧП сообщают спасатели. Стихия бушует в провинции Систан и Белуджистан. Число пострадавших превышает 700.
В Иране наблюдается сильная песчаная буря, о природном катаклизме сообщают местные СМИ.
Стихия разгулялась в северной части провинции Систан и Белуджистан. Буря не прекращается на протяжении почти недели.
По данным ISNA, за пять дней пострадали минимум 764 человека - по крайней мере, именно столько обратились к медикам за помощью.
На сегодня в больницах остаются 115 человек.
Видимость на территории провинции, в том числе в ее столице Захедане, не превышает 3 км.
Хотя буря идет на спад, но оранжевый уровень опасности остается в силе. Местным жителям рекомендуют оставаться дома. Выходить на улицу нельзя:
- страдающим респираторными заболеваниями,
- детям,
- возрастным людям.