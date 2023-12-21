В Иране сознались в задержании американского танкера

В ВМС Ирана сообщили, что действительно задержали американский танкер. Там отметили, что задержание производилось по решению суда.

В Иране подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о задержании танкера Соединенных Штатов в Оманском заливе.

"Танкер теперь следует в направлении портов Исламской Республики Иран"

– командование ВМС Ирана

В сообщении также сказано, что судно конфисковано по решению суда. В ВМС уточнили, что это ответ на то, что в прошлом году США похитили иранскую нефть.