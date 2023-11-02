Вестник Кавказа

Иран задержал танкер США в Оманском заливе

Иран задержал танкер США в Оманском заливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американское судно было задержано сегодня в Аравийском море. Задержание произвели иранские моряки. Информацию об инциденте распространили иранские СМИ.

ВМС ИРИ в четверг задержали американский нефтяной танкер, который находился в Оманском заливе Аравийского моря (отделен Ормузским проливом от Персидского залива). О происшествии рассказало Tasnim.

По данным агентства, задержание производилось по решению суда. Никаких других деталей в заявлении не приводится.

Напомним, накануне йеменские хуситы нанесли удар по американскому кораблю, который находился в Красном море. Они использовали различные ракеты, а также БПЛА. В движении объяснили нападения: атака была совершена в ответ устроенные американскими военными удары по хуситским ВМС.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2165 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы