Иран задержал танкер США в Оманском заливе

Американское судно было задержано сегодня в Аравийском море. Задержание произвели иранские моряки. Информацию об инциденте распространили иранские СМИ.
ВМС ИРИ в четверг задержали американский нефтяной танкер, который находился в Оманском заливе Аравийского моря (отделен Ормузским проливом от Персидского залива). О происшествии рассказало Tasnim.
По данным агентства, задержание производилось по решению суда. Никаких других деталей в заявлении не приводится.
Напомним, накануне йеменские хуситы нанесли удар по американскому кораблю, который находился в Красном море. Они использовали различные ракеты, а также БПЛА. В движении объяснили нападения: атака была совершена в ответ устроенные американскими военными удары по хуситским ВМС.
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