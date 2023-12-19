КСИР Ирана обзавелся новыми быстроходными катерами

Флот КСИР получил в свое распоряжение новые судна. Среди них есть быстроходные катера, способные уничтожать вражеские самолеты и вертолеты.

В распоряжение ВМС КСИР Ирана поступили новые корабли. Об этом пишут местные СМИ.

В частности, КСИР получил малозаметный для радаров корабль. Судно назвали в честь одного из предводителей шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, погибшего 3 года назад.

Корабль способен плыть со скоростью почти 50 км в час и действовать в 3,7 тыс км от баз, оставаясь незамеченным для радаров.

Помимо этого, КСИР получил новые быстроходные катера, оборудованные ракетами, которые позволяют поражать вражеские самолеты и вертолеты. Ему также передали разведывательные корабли и корабли с торпедными аппаратами.