Иран создал на Каспии отряд моряков для операций в океане

В ВМС КСИР Ирана объявили о формировании новых мобилизационных сил. Они будут осуществлять миссии в океане на своих собственных судах, оснащенных ракетами.

Военно-морские силы КСИР Ирана сформировали подразделение из местных моряков, которое будет осуществлять миссии в океане. Об этом сообщил командующий ВМС КСИР.

По словам Али Реза Тангсири, подразделение будет целиком и полностью состоять из добровольцев, передает Tasnim.

Он подчеркнул, что решение о формировании ВМС "Басидж" для миссий в океане было принято после удачного опыта по созданию сил "Басидж" в Персидском заливе.

Тангсири уточнил, что в этом заливе сейчас находятся 55 тыс добровольных сил и 33 тыс судов, а вторую группировку планируется создать в Каспийском море.

Представитель Ксир также поведал, что "Басидж" состоит из больших лодок и катеров, вооруженных ракетами.