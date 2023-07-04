В Иране поделились ожиданиями от членства в ШОС

Опубликовано: 20:50, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Ирана рассказали, чего ждут от вступления в ШОС. Официально о присоединении Исламской Республики к организации было объявлено на сегодняшнем заседании объединения.

Министерство иностранных дел Ирана рассчитывает, что после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества поставки энергоносителей в страну из России увеличатся. Такое заявление сделал во вторник замглавы МИД Исламской Республики.

"Со вступлением Ирана в ШОС произойдут большие изменения. Одним из достижений в области энергоснабжения у нас и России является то, что мы можем поставлять больше энергоносителей. К счастью, остальные страны являются ее потребителями"

– сказал Мехди Сафари в интервью РИА Новости.

Решение о вступлении Ирана в ШОС было принято на сегодняшнем саммите организации. Исламская Республика стала 9-м постоянным членом ШОС.