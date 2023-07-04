Иран в ШОС: в Тегеране рассказали о важности вступления в организацию

Опубликовано: 14:33, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Вступление Ирана в ШОС в качестве полноценного члена важно и для самой Исламской Республики, и для ШОС. Об этом заявил иранский эксперт Шоэйб Бахман.

Членство Ирана в ШОС имеет огромную значимость и для Тегерана, и для собственно Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил иранский эксперт по взаимоотношениям ИРИ с РФ, директор Института стратегических исследований современного мира (Тегеран) Шоэйб Бахман (Shoaib Bahman).

По его словам, один из аспектов - политический.

"Да, ШОС позиционируется как экономическая организация, в основе деятельности которой лежит многополярный подход. Но со вступлением в нее Ирана в адрес Запада и США звучит политический сигнал. На мировой политической арене укрепляется и расширяется важное объединение, которое в любом случае будет влиять на международную политику все больше"

– специалист

Он напомнил, что Шанхайская организация сотрудничества часто рассматривается в качестве "Восточного НАТО" - такое определение подчеркивает и высокий статус объединения, и внимание, которое уделяют ШОС страны всего мире, и прекрасно налаженное взаимодействие между ее участниками, пишет Sputnik.

"Экономический и политический потенциал членов ШОС велик, а со вступлением в нее Ирана станет еще больше. Иран в ШОС - это еще и хорошие перспективы для укрепления безопасности Организации, развития культурных связей внутри нее"

– Шоэйб Бахман

Эксперт рассказал и еще об одной выгоде для Ирана от членства в ШОС: участие в работе объединения закладывает базу для возможного присоединения Тегерана к другим крупным международным организациям.

Кроме того, добавил Бахман, статус члена ШОС позитивно повлияет на репутацию Ирана.

Главное фото: Blondinrikard Fröberg, Creative Commons Attribution 2.0 Generic.