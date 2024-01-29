В Ингушетии взорвался газ - есть пострадавшие

В жилом доме в Ингушетии произошел взрыв газа. Два человека госпитализированы.
В селе в Ингушетии в частном доме утром 7 февраля взорвался газ, сообщает региональное МЧС.
"В среду поступило сообщение, что в селении Новый Редант по улице Цурова произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадало два человека"
– МЧС по Ингушетии
Оба пострадавших госпитализированы, они находятся в Малгобекской центральной районной больнице под присмотром медиков.
На месте ЧП продолжают работать пожарные и спасатели. Отметим, что взрыв газа не привел к возгоранию.
В здании выбиты окна и двери, также пострадала крыша.
Причины чрезвычайного происшествия будут установлены.