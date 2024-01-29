Вестник Кавказа
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В Ингушетии взорвался газ - есть пострадавшие

В Ингушетии взорвался газ - есть пострадавшие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В жилом доме в Ингушетии произошел взрыв газа. Два человека госпитализированы.

В селе в Ингушетии в частном доме утром 7 февраля взорвался газ, сообщает региональное МЧС.

"В среду поступило сообщение, что в селении Новый Редант по улице Цурова произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадало два человека"

– МЧС по Ингушетии

Оба пострадавших госпитализированы, они находятся в Малгобекской центральной районной больнице под присмотром медиков.

На месте ЧП продолжают работать пожарные и спасатели. Отметим, что взрыв газа не привел к возгоранию.

В здании выбиты окна и двери, также пострадала крыша.

Причины чрезвычайного происшествия будут установлены.

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