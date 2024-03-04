В Ингушетии появится более 21 тыс. рабочих мест

К 2023 году в Ингушетии будет создано 21 тыс рабочих мест. Также планируется повышать уровень трудоустройства выпускников колледжей и вузов.

В Ингушетии перед властями стоит амбициозная задача – создать более 21 тыс рабочих мест к 2030 году. Это не просто цифры, это реальные шаги на пути к улучшению жизни каждого жителя региона.

По данным Росстата, уровень безработицы в Ингушетии один из самых высоких в России. Создание новых рабочих мест способно не только сократить безработицу, но и стать толчком для экономического роста. Ведь каждая новая работа – это дополнительные налоговые поступления и увеличение покупательной способности населения.

«Проект дорожной карты Республики Ингушетия предусматривает снижение уровня общей безработицы по методологии МОТ (Международной организации труда) до 13,5%, создание не менее 21,4 тысячи новых рабочих мест, повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей до 60%, выпускников вузов – до 50%»

– аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

Отмечается, что правительство Ингушетии обозначило ясные цели: акцент сделан на развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма и строительства. Инвестиции планируется привлекать как за счет федеральных средств, так и через приватные инициативы.

Новые рабочие места будут созданы благодаря комплексу процедур. Так, правительство региона разрабатывает ряд мер стимулирования бизнеса: налоговые льготы, поддержка малого и среднего предпринимательства, создание индустриальных парков.