В Ханкенди снова стреляли

Опубликовано: 19:57, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ханкенди сегодня вечером обстреляли российско-азербайджанский патруль, обстрел вел неизвестный, сообщили в министерстве обороны России.

Российские миротворцы, выполняющие миссию в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сегодня зафиксировали нарушение режима прекращения огня: неизвестный обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль, сообщает бюллетень Минобороны РФ.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Ханкенди неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту"

- сообщение МО РФ

Также продолжается сдача вооружения и военной техники вооруженными формированиями Карабаха, говорится в документе.

"На 2 октября сдано: 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 млн боеприпасов"

- сообщение МО РФ