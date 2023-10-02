В Ханкенди снова стреляли

Российские миротворцы, выполняющие миссию в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сегодня зафиксировали нарушение режима прекращения огня: неизвестный обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль, сообщает бюллетень Минобороны РФ.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Ханкенди неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство по данному факту"
- сообщение МО РФ
Также продолжается сдача вооружения и военной техники вооруженными формированиями Карабаха, говорится в документе.
"На 2 октября сдано: 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 млн боеприпасов"
- сообщение МО РФ