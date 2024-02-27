Вестник Кавказа

В Ханкенди снесли "парламент" сепаратистов

В Ханкенди снесли "парламент" сепаратистов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан избавляется от останков армянской оккупации в Карабахе. Сегодня в Ханкенди были снесены символы преступного сепаратизма - здание "парламента" марионеточного режима Еревана и "музей" военных преступлений армянских националистов.

Более 15 лет простояло в Ханкенди здание, в котором заседали главари ликвидированного режима сепаратистов. Азербайджан стер с лица земли сепаратистский "парламент".

Открытое в начале сентября 2007 года здание площадью 1 350 "квадратов" было снесено сегодня. Конец сепаратистского режима в Ханкенди пришелся на сентябрь 2023 года.

Также в Ханкенди уничтожено еще одно знаковое для сепаратистов здание - открытый весной 2013 года "музей" военных преступников, оккупировавших земли Азербайджана. От трехэтажного строения, превышающего по площади "парламент", не осталось ничего.

Азербайджан восстанавливает освобожденные территории, расчищает земли от мин и другого наследия войны и оккупации.

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