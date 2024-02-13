Кяркиджахан в Ханкенди готовится принять первых жителей

В поселок Кяркиджахан в Карабахе в этом году вернутся азербайджанские жители. Сейчас в поселке ведутся подготовительные работы.

В Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжаются восстановительные работы в населенных пунктах, в настоящее время ведется подготовка поселка Кяркиджахан к возвращению бывших вынужденных переселенцев.

С группой жителей поселка провел встречу председатель Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев. Он рассказал, что продолжаются подготовительные работы для того, чтобы жители Кяркиджахана смогли вернуться в родные места.

Первая группа переедет в поселок под Ханкенди уже в 2024 году.