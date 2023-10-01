В Ханкенди найдено большое количество ловушек и боеприпасов армянских НВФ

Опубликовано: 14:49, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

В ряде зданий Ханкенди найдены взрывчатки, принадлежащие армянским НВФ. Все эти взрывные устройства обладают разной взрывной силой.

Армянские НВФ в большом количестве оставили в Ханкенди различные ловушки и боеприпасы. Об этом информируют МВД Азербайджана и национальное агентство по разминированию.

"В ходе проверки административных зданий сотрудниками МВД были обнаружены ловушки, установленные незаконными вооруженными формированиями, а также оружие и боеприпасы"

– совместное заявление МВД и ANAMA

Кроме того, при въезде на территорию сотрудники агентства нашли ручные гранаты в трубах, за шторами, а также в карманах одежды и в обуви. В подвале здания они наткнулись на устройства-ловушки разной взрывной силы.

"В то же время были обнаружены самодельные взрывные устройства, состоящие из минометных снарядов, осколочных бомб и боевых гранат ВОГ-17, предназначенные для подрыва с высоты и создания осколков в широком радиусе"

– говорится в релизе