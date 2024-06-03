Вестник Кавказа

В Грузии стартовал купальный сезон

Пляж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Море в Грузии прогрелось для купания. Официальное открытие пляжного сезона провели в Батуми. На страже отдыха туристов в этом году будут спасатели и дроны.

Черноморские курорты Грузии открыли купальный сезон 2024 года.

В Батуми состоялась официальная церемония открытия купального сезона, участие в ней приняли глава Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Арчил Чиковани.

К летнему сезону в Грузии обновили спасательное оборудование, чтобы сделать отдых туристов более безопасным. В Батуми на церемонии открытия сезона представили спасательную технику и дроны - воздушные и подводные, с помощью которых спасатели могут наблюдать за обстановкой на пляже в разгар сезона, говорится в сообщении МВД Грузии.

Напомним, купальный сезон обычно принято начинать, когда вода в море прогрелась до 22 градусов тепла.

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