В Грузии стартовал купальный сезон

Море в Грузии прогрелось для купания. Официальное открытие пляжного сезона провели в Батуми. На страже отдыха туристов в этом году будут спасатели и дроны.

Черноморские курорты Грузии открыли купальный сезон 2024 года.

В Батуми состоялась официальная церемония открытия купального сезона, участие в ней приняли глава Аджарии Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Арчил Чиковани.

К летнему сезону в Грузии обновили спасательное оборудование, чтобы сделать отдых туристов более безопасным. В Батуми на церемонии открытия сезона представили спасательную технику и дроны - воздушные и подводные, с помощью которых спасатели могут наблюдать за обстановкой на пляже в разгар сезона, говорится в сообщении МВД Грузии.

Напомним, купальный сезон обычно принято начинать, когда вода в море прогрелась до 22 градусов тепла.