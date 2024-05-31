Каждый десятый турист этим летом собирается на Черное море

Многие россияне этим летом будут отдыхать дома из-за финансовой ситуации. Из тех, кто собирается в отпуск, 11% выбрали для себя курорты Черного моря, сообщает ВЦИОМ.

Треть россиян в 2024 году планирует отдохнуть летом, из них 11% отправятся в отпуск на черноморское побережье, следует из данных опроса ВЦИОМ.

На лето отпуск запланировали 32% граждан РФ, половина из них будет отдыхать две недели, треть возьмут месяц отпуска.

Более половину отпускников никуда не собираются и будут отдыхать дома, 28% отдохнут на даче. Из тех, кто собирается в путешествие, 14% посетят другие города России, 11% отправятся на Черноморское побережье, 4% - в Крым. Заграничный отдых планируют 7% опрошенных.

Средние затраты россиян на отдых в этом году выросли на 9% по сравнению с летом 2023 года.

"Причина, по которой половина россиян (53%) в этом году останется дома, кроется в финансовых сложностях, об этом говорят 39% тех, кто летом останется дома"

– ВЦИОМ