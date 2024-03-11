В Грузии приехал генсек НАТО

Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Тбилиси. Он проводит переговоры с премьером, а позже - с президентом этой страны. Будут также сделаны совместные заявления для СМИ.

Самолет с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на борту прибыл в аэропорт Тбилиси, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

В воздушной гавани столицы страны гостя встретили глава грузинской дипломатии Илья Дарчиашвили и посол страны в НАТО Виктор Долидзе.

У Столтенберга запланирована встреча с президентом этой страны Саломе Зурабишвили.

Сейчас у него проходят переговоры с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. После встречи будут сделаны совместные заявления для СМИ.