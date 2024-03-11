В Баку с официальным визитом прилетел генсек НАТО

Сегодня вечером в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку встречали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который прилетел в Азербайджан с официальным визитом. Сейчас проходит его беседа с президентом страны Ильхамом Алиевым.

Сегодня, 17 марта, в Азербайджан с официальным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, а встречали его заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Сейчас проходит встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Йенсом Столтенбергом один на один.