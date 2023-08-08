В Грузии нашли еще одно тело жертвы оползня в Шови

Опубликовано: 12:18, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сourtesy of Municipality of Oni City

В русле реки, принесшей с собой смертоносный оползень на курорт Шови, грузинские спасатели обнаружили тело женщины – девятнадцатой по счету жертвы стихии.

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии обнаружили тело еще одной жертвы схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача, сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.

"В русле реки найдено тело женщины, также найдены отдельные фрагменты человеческого тела"

- Теймураз Мгебришвили

Общее число жертв стихийного бедствия достигло 19 человек, поиски других пропавших без вести продолжаются.

Напомним, как раньше сообщал "Вестник Кавказа", в четверг, 3 августа, возле курорта Шови в Грузии сошел оползень, в результате чего оказались заблокированы 16 постояльцев отеля "Сансет Шови". Оползень разрушил коттеджи, повредил линии ЛЭП, повалил деревья и спустился в реку. В результате река смыла мосты, повреждена дорога. Кроме того, повреждения получила автомобильная дорога, ведущая к Шови.

По последним данным, погибли 19 человек, еще 16, включая 7 детей, числятся пропавшими без вести, их ищут четыре сотни спасателей и две сотни военных, а также спецтехника и вертолеты.