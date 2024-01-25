В Грозном построят огромную школу  

Школа территорией 40 тыс кв м будет построена в Грозном уже в этом году. Всего в 2024 году планируется возвести 11 объектов образования.

Уже в этом году в Чечне построят одиннадцать школ. Отметим, что строительство было запущено ранее, однако точка в реализации проектов будет поставлена до конца текущего года.

«Новые школы возводятся в городах Аргун и Грозный, а также в шести районах республики. Общее количество новых посадочных мест – 9 084»

– замминистра образования и науки Чечни Ахмед Усманов.

Далее чиновник отметил, что самое масштабное строительство развернулось в Грозном, где возводится школа, территория которой займет 40 тыс кв м. Усманов отметил, что большая школа позволит сэкономить землю в Грозном.

В заключение он подчеркнул, что усилия властей направлены на то, чтобы исключить появление третьей смены.