В ФИФА предложили наказывать за расизм

Президент ФИФА предложил наказывать футбольные клубы за расизм. В соцсетях он поделился мнением по поводу оскорблений в адрес вратаря "Милана" в матче с "Удинезе".

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выступил с предложением наказывать футбольные клубы техническим проигрышем за проявление расизма к игрокам во время матчей.

Своим мнением глава ФИФА поделился в соцсетях после игры чемпионата Италии между "Миланом" и "Удинезе", где болельщики команды из Удине оскорбляли французского голкипера "Милана" Майка Меньяна.

Он отметил, что события в Удине, связанные с расистскими выкриками и лозунгами в адрес вратаря являются неприемлемыми.

Стоит добавить, что Меньян во время игры снял перчатки и ушел в потрибунное помещение, а сам матч был приостановлен. Одноклубники уговорили француза вернуться на поле, после чего встреча возобновилась.