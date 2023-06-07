В ЕС рассчитывают на прогресс на июльских переговорах лидеров Азербайджана и Армении

Опубликовано: 16:58, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: правительство Армении

Азербайджан и Армения должны добиться прогресса на переговорах, которые пройдут в Бельгии через полтора месяца. Об этом сказано в опубликованном 7 июня заявлении ЕС.

В Европейском союзе сделали заявление в преддверии переговоров лидеров Азербайджана и Армении, которые пройдут в Брюсселе 21 июля.

"Переговоры и диалог являются единственным способом достижения справедливого и всеобъемлющего мира между Азербайджаном и Арменией. Следовательно, непрерывность и конкретные результаты диалога имеют решающее значение для процесса, и мы приветствуем участие Баку в следующей встрече, которая состоится 21 июля при содействии ЕС, где следует добиться дальнейшего прогресса"



– сказано в тексте.

В Евросоюзе подчеркнули, что приветствуют переговоры Баку и Еревана под эгидой ЕС. В частности, там напомнили, что в ходе майской встречи стороны подтвердили, что признают суверенитет друг друга и что у них нет территориальных претензий друг к другу.

Напомним, в мае в Брюсселе состоялась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. В преддверии переговоров с каждым из них пообщался председатель Евросовета Шарль Мишель.