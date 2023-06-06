Байрамов: Баку и Ереван находятся "на пороге мира"

Опубликовано: 23:27, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети

Глава МИД Азербайджана заявил, что Баку и Ереван близки к заключению мира. По его словам, недавние переговоры помогли сторонам лучше понять друг друга.

Азербайджан и Армения находятся на пороге мира. Об этом заявил сегодня глава МИД Азербайджана на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ.

Джейхун Байрамов отметил, что Баку сейчас активно работает над вопросом обеспечения устойчивого мира с Ереваном.

В частности, глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что встречи, проведенные в последние недели в Брюсселе, Вашингтоне, Кишиневе и Москве, помогли сторонам лучше понять позиции друг друга.

Помимо этого, он перечислил факторы, препятствующие нормализации отношений между странами. Глава МИД подчеркнул, что это в первую очередь присутствие НВФ Армении на территориях Азербайджана, вмешательство во внутренние дела Баку, а также препятствование диалогу азербайджанских властей с армянским населением Карабахского региона.