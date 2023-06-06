Байрамов: Баку и Ереван находятся "на пороге мира"

Азербайджан и Армения находятся на пороге мира. Об этом заявил сегодня глава МИД Азербайджана на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ.
Джейхун Байрамов отметил, что Баку сейчас активно работает над вопросом обеспечения устойчивого мира с Ереваном.
В частности, глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что встречи, проведенные в последние недели в Брюсселе, Вашингтоне, Кишиневе и Москве, помогли сторонам лучше понять позиции друг друга.
Помимо этого, он перечислил факторы, препятствующие нормализации отношений между странами. Глава МИД подчеркнул, что это в первую очередь присутствие НВФ Армении на территориях Азербайджана, вмешательство во внутренние дела Баку, а также препятствование диалогу азербайджанских властей с армянским населением Карабахского региона.