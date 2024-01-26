В ДТП с грузовиком и автобусом в Турции пострадали почти 20 человек

В провинции Стамбул столкнулись фура и автобусов. В результате аварии получили различные травмы почти два десятка человек.

В ночь с 1 на 2 февраля в Турции произошло ДТП с участием большегруза и автобуса, перевозившего пассажиров. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла на севере провинции Стамбул. В результате ДТП пострадали 19 человек.

Водитель автобуса с различными травмами доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое. В сиденье автобуса также зажало одну женщину, ее пришлось вызволять с помощью спецтехники.

По данному факту ведется расследование. В настоящее время устанавливаются причины и подробности произошедшего.