В дома Теберды приходит газ

Голубое топливо скоро придет в дома жителей Теберды. Всего планируется подключить более тысячи абонентов.

Специалисты-коммунальщики начали газифицировать домовладения в Теберде. В компании рассказали, что газопроводы протянулись к 88 участкам, в планах подключить 1,3 тыс домов. Отметим, что в прошлом году была запущена котельная Тебердинского национального парка.

«Специалисты „Газпром газораспределение Черкесск“ ввели в эксплуатацию распределительные газопроводы в городе Теберда Карачаево-Черкесской Республики и приступили к подключению домовладений»

– пресс-служба компании

Напомним, что в ноябре прошлого года был газифицирован аул Верхняя Теберда. А для этого потребовалось протянуть километры газопроводов, а также установить пункты для редуцирования голубого топлива.