Карачаево-Черкесию продолжают газифицировать

Газификация Карачаево-Черкесии продолжается. Так, с начала 2024 года было принято более сотни заявок на проведение голубого топлива.

В КЧР продолжается реализация программы по газификации. Так, за минувшие три года голубое топливо пришло в 2,3 тыс домов.

«С начала реализации программы социальной газификации в республике газ подведен к границам 4 557 домовладений, этот вид работ выполнен на 98%. Подключили к газу 2 348 домов, из них 1 045 – в 2023 году, поступившие от жителей региона заявки исполнены на 51%. С начала этого года принято 110 заявок на догазификацию»

– пресс-служба компании «Газпром газораспределение Черкесск».

В минувшем году по льготной программой газификации и установки оборудования воспользовались более ста жителей Карачаево-Черкесии. В настоящее время республика газифицирован на 84,3%.