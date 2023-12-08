Полностью газифицирован Зеленчукский район КЧР

Практически полностью завершена газификация Зеленчукского района Карачаево-Черкесии (КЧР). предстоят работы по подводке газа к социальным объектам населенного пункта Кобу-Баши.

Газ пришел во все дома Кобу-Баши, ведутся работы по газификации в социальных объектов населенного пункта. Таким образом, Зеленчукский район КЧР полностью газифицирован. Об этом рассказал глава региона.

«Отмечу, что проведение газа в Кобу-Баши — это значимое событие не только для жителей аула, но и для всего района. Аул стал третьим по счету населенным пунктом, который газифицировали в этом году. И теперь газификация Зеленчукского района полностью завершена. Поздравляю жителей аула и всего района с этим важным событием!»

– Рашид Темрезов

Далее он отметил, что длина газопровода превысила километр. В настоящее время работы по газификации продолжаются, предстоит подключить еще более четырех тысяч объектов.