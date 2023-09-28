В Дагестане задержан предполагаемый убийца двух человек

Опубликовано: 12:34, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанским следователям по "горячим" следам удалось оперативно задержать предполагаемого убийцу, который стрелял на поражение во время вечерних "разборок" в селе Леваши.

Следственные органы Дагестана сегодня задержали подозреваемого в убийстве двоих человек в перестрелке в Левашинском районе республики, сообщает следственное управление СК России по региону.

"По подозрению в убийстве... задержан 35-летний местный житель. Подозреваемый в ходе допроса полностью признал вину в совершении указанных преступлений, подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего"

- СК Дагестана

Задержанный вел огонь из автомата, оружие найдено в озере, сейчас с ним проводятся необходимые экспертизы, также проведены обыски в домах других подозреваемых, отметили в региональном СКР, передает "Интерфакс".

Расследование уголовного дела ввиду его сложности и широкого общественного резонанса поручено третьему отделу следственного управления, занимающегося особо важными делами, уже создана следственная группа. СК Дагестана ходатайствовало перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне вечером в дагестанском селе Леваши после конфликта двух молодых людей разразилась перестрелка, в которой погибли два человека, в том числе полицейский.