В Дагестане задержан предполагаемый убийца двух человек

Следственные органы Дагестана сегодня задержали подозреваемого в убийстве двоих человек в перестрелке в Левашинском районе республики, сообщает следственное управление СК России по региону.
"По подозрению в убийстве... задержан 35-летний местный житель. Подозреваемый в ходе допроса полностью признал вину в совершении указанных преступлений, подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего"
- СК Дагестана
Задержанный вел огонь из автомата, оружие найдено в озере, сейчас с ним проводятся необходимые экспертизы, также проведены обыски в домах других подозреваемых, отметили в региональном СКР, передает "Интерфакс".
Расследование уголовного дела ввиду его сложности и широкого общественного резонанса поручено третьему отделу следственного управления, занимающегося особо важными делами, уже создана следственная группа. СК Дагестана ходатайствовало перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне вечером в дагестанском селе Леваши после конфликта двух молодых людей разразилась перестрелка, в которой погибли два человека, в том числе полицейский.