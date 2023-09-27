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В Дагестане произошла перестрелка – убиты двое

В Дагестане произошла перестрелка – убиты двое
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Смертельная перестрелка случилась сегодня вечером в дагестанском селе Леваши. Погибли два человека. Участники инцидента сбежали.

Перестрелка, в результате которой погибли люди, разразилась сегодня в Левашинском районе. Детали озвучили в дагестанском МВД.

По данным ведомства, все произошло в районе 17:30 мск.

Пока предварительно известно, что были застрелены два человека. Кроме того, еще несколько участников столкновения получили ранения.

Установлено, что погиб в том числе полицейский. Он работал начпотылу райотдела полиции.

"По подозрению в совершении преступления разыскивается Гусенгаджиев Багаудин Магомедович, 27.04.1997 года рождения, житель селения Леваши"

– МВД РД

В министерстве добавили, что участники перестрелки сбежали на четырех машинах.

Как уточняет РИА Новости, погибший правоохранитель пытался помирить молодых людей, между которыми разразился конфликт.

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