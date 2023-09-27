В Дагестане произошла перестрелка – убиты двое

Смертельная перестрелка случилась сегодня вечером в дагестанском селе Леваши. Погибли два человека. Участники инцидента сбежали.
Перестрелка, в результате которой погибли люди, разразилась сегодня в Левашинском районе. Детали озвучили в дагестанском МВД.
По данным ведомства, все произошло в районе 17:30 мск.
Пока предварительно известно, что были застрелены два человека. Кроме того, еще несколько участников столкновения получили ранения.
Установлено, что погиб в том числе полицейский. Он работал начпотылу райотдела полиции.
"По подозрению в совершении преступления разыскивается Гусенгаджиев Багаудин Магомедович, 27.04.1997 года рождения, житель селения Леваши"
– МВД РД
В министерстве добавили, что участники перестрелки сбежали на четырех машинах.
Как уточняет РИА Новости, погибший правоохранитель пытался помирить молодых людей, между которыми разразился конфликт.