Трое участников смертельной перестрелки задержаны в Дагестане

Три человека, которые участвовали в вооруженной стычке в селе Леваши, задержаны по горячим следам, сообщает МВД Дагестана.
"Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства!"
– ведомство
В полиции отметили, что идет работа по задержанию прочих объявленных в розыск.
Почему произошла перестрелка в Дагестане?
В МВД также подробно рассказали, как развивался конфликт.
Двое молодых людей, живущих в Леваши, поспорили накануне и к согласию прийти самостоятельно не смогли.
В процесс включились родные обоих парней. Они собрались на пустыре у аэродрома, всего туда пришли более 25 человек. Сначала стороны обменивались словесными ударами, но затем началась массовая драка.
"На место приехал начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции, с целью урегулировать конфликт"
– МВД Дагестана
Однако в какой-то момент один из участников стычки вынул пистолет и стал стрелять по дерущимся. У еще одного мужчины оказался с собой автомат, и он стал стрелять из него.
Полицейский был смертельно ранен: пуля попала ему в голову.