Трое участников смертельной перестрелки задержаны в Дагестане

Опубликовано: 22:50, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанские полицейские в течение нескольких часов после перестрелки в селе Леваши, жертвами которой стали два человека, задержали трех человек, принимавших участие в конфликте.

Три человека, которые участвовали в вооруженной стычке в селе Леваши, задержаны по горячим следам, сообщает МВД Дагестана.

"Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства!"

– ведомство

В полиции отметили, что идет работа по задержанию прочих объявленных в розыск.

Почему произошла перестрелка в Дагестане?

В МВД также подробно рассказали, как развивался конфликт.

Двое молодых людей, живущих в Леваши, поспорили накануне и к согласию прийти самостоятельно не смогли.

В процесс включились родные обоих парней. Они собрались на пустыре у аэродрома, всего туда пришли более 25 человек. Сначала стороны обменивались словесными ударами, но затем началась массовая драка.

"На место приехал начальник отдела тылового обеспечения Левашинского отдела полиции, с целью урегулировать конфликт"

– МВД Дагестана

Однако в какой-то момент один из участников стычки вынул пистолет и стал стрелять по дерущимся. У еще одного мужчины оказался с собой автомат, и он стал стрелять из него.

Полицейский был смертельно ранен: пуля попала ему в голову.