В Дагестане выписали из больниц всех пострадавших в результате взрыва на АЗС

В Дагестане покинули больницы все граждане, получившие травмы во время взрыва, который произошел под Махачкалой. Об этом сообщили в Минздраве РД.
"Все госпитализированные в дагестанских клиниках пострадавшие после взрыва в пригороде Махачкалы выписаны"
– глава пресс-службы Зарина Агмадова
Она подчеркнула, что в федеральных медучреждениях на данный момент еще находятся более 10 человек.
По ее словам, в федеральных клиниках остаются больше десяти человек.
"Всего погибших было 35 изначально при взрыве в пригороде Махачкалы. В последующем еще один человек скончался в реанимации в Москве. Там сейчас под наблюдением врачей остаются 11 пострадавших"
– представитель ведомства
Что произошло 14 августа?
Вечером того дня на автозаправке, расположенной в пригороде Махачкалы, вспыхнул пожар. Пламя перекинулось на автозаправку, где хранилась аммиачная селитра, после чего прогремел взрыв. Жертвами трагедии стали 36 человек, еще 84 пострадали.