В Дагестане выписали из больниц всех пострадавших в результате взрыва на АЗС

Опубликовано: 20:28, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанские медики выписали из больниц всех граждан, получивших ранения во время взрыва под Махачкалой. Трагедия унесла жизни 36 человек, более 80 получили ранения.

В Дагестане покинули больницы все граждане, получившие травмы во время взрыва, который произошел под Махачкалой. Об этом сообщили в Минздраве РД.

"Все госпитализированные в дагестанских клиниках пострадавшие после взрыва в пригороде Махачкалы выписаны"

– глава пресс-службы Зарина Агмадова

Она подчеркнула, что в федеральных медучреждениях на данный момент еще находятся более 10 человек.

По ее словам, в федеральных клиниках остаются больше десяти человек.

"Всего погибших было 35 изначально при взрыве в пригороде Махачкалы. В последующем еще один человек скончался в реанимации в Москве. Там сейчас под наблюдением врачей остаются 11 пострадавших"

– представитель ведомства

Что произошло 14 августа?

Вечером того дня на автозаправке, расположенной в пригороде Махачкалы, вспыхнул пожар. Пламя перекинулось на автозаправку, где хранилась аммиачная селитра, после чего прогремел взрыв. Жертвами трагедии стали 36 человек, еще 84 пострадали.