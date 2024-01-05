В Дагестане улучшится качество питьевой воды

Система водоснабжения в Дагестане нуждается в серьезном обновлении и ремонте. В ближайшие годы республика получит 8 млрд на оптимизацию системы водоснабжения.

В Дагестане, одной из крупнейших республик Российской Федерации, проблемы с водоснабжением остаются актуальными. Недостаточное количество и низкое качество воды - это лишь некоторые из проблем, с которыми сталкиваются жители региона. Однако власти Дагестана принимают меры для улучшения ситуации и планируют в ближайшем будущем ввести в эксплуатацию новые объекты водоснабжения.

Так, по словам председателя правительства республики, Дагестан получит в ближайшие годы порядка 8 млрд рублей, которые будут направлены на строительство и водоснабжения соответствующих инфраструктурных объектов.

«Удалось добиться дополнительного финансирования в рамках государственных программ Республики Дагестан: регион получит 7,7 млрд рублей в ближайшие три года на капитальное строительство 11 объектов»

– Абдулмуслим Абдулмуслимов

Для решения проблемы недостаточного водоснабжения в Дагестане необходимо провести капитальный ремонт существующих объектов водоснабжения. Это позволит устранить аварийные ситуации, повысить качество воды и обеспечить население необходимым объемом питьевой воды.