В Дагестане оптимизируют работу ЗАГСов

В Дагестане будет проведена работа, направленная на оптимизацию процесса приема граждан органами ЗАГС. Благодаря оптимизации сократится время ожидания граждан, улучшится качество предоставляемых услуг и повысится уровень удовлетворенности населения работой государственных органов.

Власти Дагестана приняли решение о создании рабочей группы, которая займется оптимизацией процесса приема граждан органами ЗАГС. Это важный шаг в работе государственных органов, направленный на улучшение качества обслуживания граждан и оптимизацию работы системы регистрации актов гражданского состояния.

"Из-за отсутствия нормальной работы электронной очереди жители приходят в учреждение задолго до начала рабочего дня, записывают свои инициалы и порядковый номер на листке бумаги. Для решения вопроса Минюст Дагестана увеличил численность работников отдела махачкалинского ЗАГСа за счет прикомандированных работников из других территориальных отделов учреждения. По инициативе ЦУР достигнута договоренность о создании рабочей группы, в которую войдут Минюст, Минцифры и МФЦ"

– пресс-служба главы администрации

Зачем нужна оптимизация приема граждан в органах ЗАГС?

Отмечается, что оптимизация процесса приема граждан в органах ЗАГС необходима для повышения эффективности работы этих учреждений. Благодаря оптимизации сократится время ожидания граждан, улучшится качество предоставляемых услуг и повысится уровень удовлетворенности населения работой государственных органов.

Что предпримет рабочая группа для улучшения ситуации?

Рабочая группа, созданная властями Дагестана, займется анализом текущего состояния приема граждан в органах ЗАГС, выявлением проблемных моментов и разработкой плана мероприятий по оптимизации работы этих учреждений. Возможно, будут внедрены новые технологии, изменено расписание работы или увеличено количество специалистов для более оперативного обслуживания граждан.